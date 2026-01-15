Холодильник полон, а "есть нечего": эксперт объяснил, почему так происходит и что менять

Хорошо организованный шкаф становится надежным партнером холодильника, беря на себя часть функций хранения, которые многие люди по привычке отводят только холодильнику. При хранении продуктов в прозрачных банках легче увидеть содержимое, что побуждает людей использовать те продукты, которые уже есть дома. Маркировка и указание даты помогут не забывать о сроках годности продуктов, а группировка по категориям сделает ежедневную готовку более быстрой и интуитивной. Часто используемые продукты лучше держать на уровне глаз и в легкодоступных местах, а те, что используются реже, можно разместить выше - это создаст естественный порядок на кухне. Правильно подобранные органайзеры - от корзин до многоуровневых полок - помогут поддерживать порядок и обзор в шкафах, благодаря чему продукты будет легче найти, использовать и учитывать при планировании питания. "Хорошая организация кухни - это не столько увеличение пространства, сколько его рациональное использование. В правильно организованном шкафу можно разместить значительную часть того, что мы обычно храним в холодильнике. Это экономит время при готовке, снижает количество пищевых отходов и делает кухню более удобной и приятной для работы", - подчеркивает Сорочин.