Холодильник полон, а "есть нечего": эксперт объяснил, почему так происходит и что менять
Треть жителей Латвии признаются, что выбрасывают продукты питания как минимум раз в неделю, а иногда и чаще. Это означает, что часть купленных продуктов так и не попадает на стол. Часто такая ситуация возникает из-за переполненного и плохо организованного холодильника, в котором теряются забытые остатки еды и незаметно портятся продукты, что в итоге приводит к ненужным пищевым отходам. Именно поэтому стоит пересмотреть принципы хранения продуктов - разобраться, какие из них действительно нуждаются в холодильнике, а какие можно без ущерба хранить в кладовой или шкафу.
Первый шаг к сокращению пищевых отходов - это пересмотр того, что вообще необходимо хранить в холодильнике. Многие продукты отлично сохраняют свежесть при комнатной температуре, поэтому, убрав их из холодильника, можно освободить место для продуктов, которым действительно требуется охлаждение. В менее переполненном холодильнике легче ориентироваться, а это способствует более продуманному планированию питания и помогает следить за тем, чтобы вовремя использовать продукты, а не выбрасывать их.
"Мы часто перегружаем холодильник продуктами, полагая, что так они будут храниться дольше, но на самом деле происходит обратное - становится сложнее увидеть и использовать то, что находится в глубине холодильника, а плохая циркуляция воздуха может даже повысить температуру, вследствие чего продукты портятся быстрее. Более продуманное хранение помогает избежать знакомой всем ситуации, когда холодильник вроде бы полон, а "есть нечего"", - говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин.
Какие продукты можно убрать из холодильника?
Многие продукты, которые принято хранить в холодильнике, на самом деле не нуждаются в низкой температуре. Разобраться в этом поможет одно простое правило: если в магазине продукт не хранится в холодильнике, то, скорее всего, он не нуждается в холоде и дома. Если же возникли сомнения, изучите информацию на упаковке - некоторые продукты нужно хранить в холодильнике только после вскрытия.
"Есть ряд продуктов, которые люди по привычке держат в холодильнике, хотя в этом нет необходимости. Хороший пример - ультрапастеризованное (UHT) молоко: поскольку оно уже прошло термическую обработку, в закрытом виде его можно смело хранить в кладовой. Это же относится к яйцам, невскрытым соусам, уксусу, варенью и маринованным продуктам", - поясняет Сорочин.
Он также отмечает, что некоторые свежие фрукты и овощи, например, помидоры, цитрусовые, авокадо и бананы, лучше сохраняют текстуру и вкус, если хранить их при комнатной температуре, а не в холодильнике. Хлеб, предназначенный для быстрого употребления, лучше хранить в хлебнице или корзине на столе, а для более длительного хранения его лучше заморозить, чем держать в холодильнике.
Продуманное хранение помогает избежать пищевых отходов
Хорошо организованный шкаф становится надежным партнером холодильника, беря на себя часть функций хранения, которые многие люди по привычке отводят только холодильнику. При хранении продуктов в прозрачных банках легче увидеть содержимое, что побуждает людей использовать те продукты, которые уже есть дома. Маркировка и указание даты помогут не забывать о сроках годности продуктов, а группировка по категориям сделает ежедневную готовку более быстрой и интуитивной. Часто используемые продукты лучше держать на уровне глаз и в легкодоступных местах, а те, что используются реже, можно разместить выше - это создаст естественный порядок на кухне. Правильно подобранные органайзеры - от корзин до многоуровневых полок - помогут поддерживать порядок и обзор в шкафах, благодаря чему продукты будет легче найти, использовать и учитывать при планировании питания. "Хорошая организация кухни - это не столько увеличение пространства, сколько его рациональное использование. В правильно организованном шкафу можно разместить значительную часть того, что мы обычно храним в холодильнике. Это экономит время при готовке, снижает количество пищевых отходов и делает кухню более удобной и приятной для работы", - подчеркивает Сорочин.
Исследовательская компания Norstat провела онлайн-опрос по заказу компании IKEA в сентябре 2025 года. В Латвии в нем приняли участие 1000 респондентов, а в целом в странах Балтии - 3000 человек. Исследование было посвящено вопросам, связанным с кухней, ее организацией и проблемами, с которыми люди сталкиваются на кухне. Также опрос охватывал привычки питания людей, приготовление пищи и более практические вопросы, такие как желание обновить кухню.