Кадровое агентство: возраст в резюме больше не должен влиять на найм сотрудника

В компании Biuro уверены, что самые успешные решения при найме принимаются тогда, когда человека оценивают не по количеству прожитых лет, а по тому, что он умеет и как относится к работе. Мы верим, что каждый может внести ценный вклад - и тот, кто только начинает карьеру, и тот, кто обладает многолетним опытом.