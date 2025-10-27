Кадровое агентство: возраст в резюме больше не должен влиять на найм сотрудника
Рынок труда сегодня меняется быстрее, чем когда-либо. Компании всё чаще осознают, что их главная ценность кроется в людях, их опыте, отношении к делу и разнообразии. Под разнообразием понимаются не только различия полов или культур, но и возраст. Команды, в которых вместе работают представители разных поколений, отличаются большей сбалансированностью, креативностью и способностью адаптироваться к переменам, считает кадровое агентства Biuro.
Тем не менее возрастные стереотипы всё ещё существуют. Более молодых кандидатов нередко считают недостаточно опытными, а старших - менее гибкими или слабо владеющими технологиями. Подобные предубеждения ограничивают возможности компаний находить лучших специалистов и мешают увидеть истинный потенциал человека. Современная рабочая среда больше не делится строго по возрасту - здесь главное навыки, отношение и готовность учиться.
В компании Biuro уверены, что самые успешные решения при найме принимаются тогда, когда человека оценивают не по количеству прожитых лет, а по тому, что он умеет и как относится к работе. Мы верим, что каждый может внести ценный вклад - и тот, кто только начинает карьеру, и тот, кто обладает многолетним опытом.
Одним из самых эффективных способов этого достичь является отбор, основанный на навыках. Такой подход устраняет ненужные барьеры и позволяет каждому кандидату проявить себя, независимо от возраста или прежней должности. Оценка навыков помогает работодателям находить людей, которые действительно соответствуют потребностям компании, а не просто вписываются в типичный профиль кандидата.
"Если компании нанимают, исходя из навыков, а не из представлений о том, каким должен быть идеальный кандидат, они смогут раскрыть истинный потенциал своей команды", - говорит Байба Розентале, руководитель обслуживания клиентов кадрового агентства Biuro.
Такой подход помогает быстрее и точнее находить подходящих людей, формируя команды, которые дополняют друг друга не возрастом, а знаниями, мышлением и отношением к делу. Более того, возрастное разнообразие приносит долгосрочные преимущества - рабочая среда становится устойчивее, богаче в плане различного опыта и более открытой.
Когда люди ценят сильные стороны друг друга, знания и опыт передаются между поколениями. Молодые коллеги нередко приносят новые идеи и технологические решения, а более опытные - глубокое понимание и стабильность. Однако эти качества не зависят от возраста - они рождаются из отношения, любознательности и стремления к развитию.