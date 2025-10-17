Желающих приглашают на бесплатные курсы разговорного латышского языка
Желающих приглашают на бесплатные курсы разговорного латышского языка

Управление образования Лиепаи приглашает жителей на занятия по совершенствованию разговорного латышского языка.

Целевая аудитория занятий — жители, для которых латышский язык не является родным, либо те, кто длительное время проживал за пределами Латвии и желает улучшить навыки использования латышского языка.

Участие в занятиях по разговорному латышскому языку бесплатное, а первое занятие состоится уже 21 октября сего года в 10:00. Занятия запланированы до 16 декабря.

Занятия будут проходить два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 по адресу: улица Пелду, 5, Лиепая. Количество мест ограничено!

Девиз занятий: Sarunāsimies latviski! Занятия проведёт Инесе Ферстере, преподаватель латышского языка.

Предварительная регистрация обязательна до 20 октября сего года, заполнив анкету здесь или позвонив по телефону 25646244.

