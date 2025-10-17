Иллюстративное фото.
Полезные советы
Сегодня 15:24
Желающих приглашают на бесплатные курсы разговорного латышского языка
Управление образования Лиепаи приглашает жителей на занятия по совершенствованию разговорного латышского языка.
Целевая аудитория занятий — жители, для которых латышский язык не является родным, либо те, кто длительное время проживал за пределами Латвии и желает улучшить навыки использования латышского языка.
Участие в занятиях по разговорному латышскому языку бесплатное, а первое занятие состоится уже 21 октября сего года в 10:00. Занятия запланированы до 16 декабря.
Занятия будут проходить два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 по адресу: улица Пелду, 5, Лиепая. Количество мест ограничено!
Девиз занятий: Sarunāsimies latviski! Занятия проведёт Инесе Ферстере, преподаватель латышского языка.
Предварительная регистрация обязательна до 20 октября сего года, заполнив анкету здесь или позвонив по телефону 25646244.