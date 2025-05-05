Эта ошибка может стоить вам путешествия!
Хотите похвастаться в интернете, что отправляетесь в путешествие, опубликовав фото, на котором виден ваш посадочный талон? Одна пользовательница Facebook предупреждает — это может иметь весьма печальные последствия.
Пользовательница Facebook по имени Sapņu medniece поделилась важным сообщением: в одной из туристических групп человек опубликовал имя, фамилию, шестизначный номер бронирования и название авиакомпании другого человека с целью его найти.
Она указывает, что этому человеку очень нужно было найти другого, возможно, был перепутан багаж. Однако он не осознавал, что поделился слишком большим количеством информации: «Таким образом можно было получить полный доступ к бронированию этого человека на сайте авиакомпании, увидеть даты вылета, маршрут. Поскольку рейсы уже состоялись, по крайней мере, нельзя было внести в них изменения. Но что, если бы это касалось обратного пути?»
Sapņu medniece напоминает — делиться информацией о перелетах небезопасно. Например, год назад одна знаменитость была очень недовольна, потому что кто-то аннулировал ее билет после того, как она сама выложила свой посадочный талон. В целом, регламент прав авиапассажиров предусматривает компенсации и помощь в случае отмены рейса, но отмена, вызванная действиями самого пассажира, под это не подпадает.
CERT.lv указывает: все, что публикуется в социальных сетях, может стать общедоступным и повлиять на репутацию и безопасность человека. Поэтому не рекомендуется публиковать личную информацию, включая документы для поездки или посадочные талоны.