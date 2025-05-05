Эта ошибка может стоить вам путешествия!

Она указывает, что этому человеку очень нужно было найти другого, возможно, был перепутан багаж. Однако он не осознавал, что поделился слишком большим количеством информации: «Таким образом можно было получить полный доступ к бронированию этого человека на сайте авиакомпании, увидеть даты вылета, маршрут. Поскольку рейсы уже состоялись, по крайней мере, нельзя было внести в них изменения. Но что, если бы это касалось обратного пути?»