Чистота без травм: главные ошибки при весенней уборке и как их избежать

Протирая окна или поверхности шкафов, следует уделить внимание мерам безопасности. Прежде всего, важно выбрать стабильную опору, на которую вы будете подниматься, лучше всего - стремянку, и проверить, стоит ли она на ровной поверхности - ведь на мокрой, скользкой плитке или ковре, если вы будете быстро двигаться или наклоняться, можно остаться без опоры под ногами… Хотя может показаться заманчивым забраться на кресло на колесиках или ухватиться за ближайший доступный предмет, например, за шторы, подобные действия могут завершиться падением, травмой и повреждением дома. Важно также не тянуться, превышая свои возможности - если что-то находится слишком далеко, то безопаснее будет спуститься вниз и передвинуть стремянку, а также выбрать щетку для мытья окон с длинной ручкой. При мытье окон следует также помнить о защите рук - стекло может оказаться хрупким, а небольшие дефекты или трещины могут привести к травмам. Если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные, проследите, чтобы во время уборки никто из маленьких помощников не забрался на подоконник возле открытого окна, тем самым подвергая себя опасности.