Возраст - не преграда: 5 советов от экспертов, как помочь людям в возрасте сохранить самостоятельность дома
Почти половина людей в возрасте испытывают трудности хотя бы с каким-то занятием по уходу за собой или ведению домашнего хозяйства, свидетельствуют данные Eurostat. Общество продолжает стареть – каждый пятый житель Латвии уже находится в возрасте 65 лет и старше, и потребность в решениях с учетом возрастных особенностей растет. Многие люди хотят жить дома, как можно дольше сохраняя самостоятельность, занимаясь домашним хозяйством и повседневными делам. Эксперты делятся решениями для дома, которые помогут улучшить условия и качество жизни людей в возрасте.
«Сложилось так, что различные специальные приспособления для дома часто были дорогими и их было тяжело достать. Однако сегодня в домах все чаще появляются специальные приспособления и адаптируемые решения, что значительно облегчает повседневную жизнь, даже если в доме ни у кого нет нарушений. Дверные проемы без порогов, эргономичные ручки ножей, открывалки для бутылок и банок, противоскользящие коврики, поручни на стенах в ванной или в душе – вот лишь несколько вещей, которыми люди любого возраста все чаще пользуются в повседневной жизни», – рассказывает эрготерапевт Дита Ритума.
Она отмечает, что так же, как мы ежедневно заботимся о своем эмоциональном, физическом и финансовом благополучии, важно уделять внимание и обустройству окружающего нас пространства. Многие простые решения могут значительно улучшить наш дом и сделать его более удобным. Это позволяет направить нашу энергию и интересы на более приятные повседневные вещи и наслаждаться жизнью без лишних ограничений, меньше подвергаясь воздействию хронических болей, физического дискомфорта или различных рисков для здоровья.
Как помочь людям в возрасте быть более самостоятельными дома?
«Удобное пространство дома положительно влияет на благополучие и продолжительность активной жизни людей в возрасте, поддерживая их мобильность, независимость и участие в жизни общества. Но инклюзивный дизайн необходим не только пожилым людям, но и тем, кто временно или постоянно ограничен в движении – после травм, операций или в период восстановления. Поэтому домашняя обстановка должна меняться соответствующим образом и адаптироваться так, чтобы повысить безопасность, комфорт и независимость в повседневной жизни», – отмечает руководитель отдела интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Эксперты выделяют пять элементов, которые помогут создать безопасную и удобную обстановку дома для людей в возрасте и людей с кратковременными или долгосрочными физическими ограничениями:
Установка поручней. Разместите их вдоль лестниц, в коридорах, ванных комнатах, особенно рядом с унитазом, внутри и снаружи душевых и ванн. Они дадут дополнительную опору и помогут сохранить равновесие, а также будут способствовать безопасному перемещению.
Устранение рисков споткнуться. «Часто травмы дома происходят из-за того, что мы спотыкаемся о предметы, которые находятся на нашем пути. Важно следить за тем, чтобы между мебелью было достаточно расстояния, чтобы она была безопасной и устойчивой, а также за тем, чтобы перемещению не мешали различные мелкие предметы – клубки пряжи, провода, различный декор, игрушки домашних питомцев. Пересматривая обстановку дома, следует тщательно продумать расстановку мебели. Мебель должна быть устойчивой, а между предметами должно быть достаточно места на случай, если понадобится передвигаться между ними с помощью вспомогательных средств. Также при перемещении по комнате можно держаться за мебель», – поясняет эрготерапевт.
Улучшение освещения. Добавьте более яркие и многочисленные источники света, например, настольные и напольные лампы у кровати, дивана или кресла. Установите ночники в коридорах и на лестницах, а также убедитесь в том, что выключатели света расположены на удобной высоте или оснащены сенсорами. Используйте долговечные светодиодные лампы, чтобы снизить необходимость их частой замены. Как отмечает эрготерапевт, особенно важно хорошее освещение в ванной, где часто нет источника естественного света или он может быть приглушен паром. Правильное освещение поможет найти и не перепутать средства гигиены, вовремя заметить упавшее на пол полотенце, одежду или тапочки, не наступить на них и не споткнуться.
Переоборудуйте ванную комнату. Помимо установки опорных поручней, для повышения безопасности и комфорта специалист по интерьеру IKEA дополнительно предлагает следующие решения: «Чтобы не поскользнуться, положите на пол противоскользящие коврики, а возле ванны или душа установите полку, чтобы туалетные принадлежности всегда были под рукой. Также для безопасности и комфорта можно использовать специальный стул для душа или сиденье на ванну. Такие небольшие, но значимые улучшения делают повседневную жизнь комфортнее без необходимости в капитальном ремонте, который может быть дорогостоящим или невозможным в съемном жилье».
Повышайте доступность и удобство. Выбирайте мебель с закругленными углами, чтобы снизить риск получения травм, и расставляйте ее так, чтобы перемещаться можно было без препятствий. Отдавайте предпочтение жестким диванам и матрасам – на них проще садиться и вставать. Для дополнительной поддержки можно использовать подушки. В целях эргономичности стулья лучше выбирать с регулируемой высотой, спинкой и подлокотниками. Следите за тем, чтобы повседневные предметы находились в зоне легкой досягаемости – на столе, прикроватной тумбочке, но желательно не ниже 60–80 см. Слишком низкий наклон или сидение на корточках могут увеличить риск падения. Если же, наоборот, предметы расположены выше, используйте табуретку-лестницу с поручнем. Еще один простой, но полезный совет – разместить на кухне или в другой видимой зоне информационную доску с календарем и бумажными заметками для того, чтобы было проще справляться с ежедневными задачами.