Возраст - не преграда: 5 советов от экспертов, как помочь людям в возрасте сохранить самостоятельность дома

Повышайте доступность и удобство. Выбирайте мебель с закругленными углами, чтобы снизить риск получения травм, и расставляйте ее так, чтобы перемещаться можно было без препятствий. Отдавайте предпочтение жестким диванам и матрасам – на них проще садиться и вставать. Для дополнительной поддержки можно использовать подушки. В целях эргономичности стулья лучше выбирать с регулируемой высотой, спинкой и подлокотниками. Следите за тем, чтобы повседневные предметы находились в зоне легкой досягаемости – на столе, прикроватной тумбочке, но желательно не ниже 60–80 см. Слишком низкий наклон или сидение на корточках могут увеличить риск падения. Если же, наоборот, предметы расположены выше, используйте табуретку-лестницу с поручнем. Еще один простой, но полезный совет – разместить на кухне или в другой видимой зоне информационную доску с календарем и бумажными заметками для того, чтобы было проще справляться с ежедневными задачами.