Как вернуть деньги за медицинские расходы - объясняет VID
Каждый год, заполняя годовую декларацию о доходах, можно вернуть часть суммы, уплаченной за медицинские расходы. Сколько денег можно вернуть и как это сделать?
Консультирует Вита Кяукуле, главный налоговый инспектор Видземского отдела консультаций Налогового управления Службы государственных доходов (VID).
С 1 марта можно заполнять годовую декларацию о доходах за 2024 год, чтобы вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (IIN) за медицинские расходы. Если декларация за предыдущие годы не была подана, это еще можно сделать за 2022 и 2023 годы. Декларацию за 2021 год можно подать до 23 июня 2025 года.
Вернуть налог могут только те, у кого были облагаемые IIN доходы (зарплата, гонорары, пенсия), при этом сумма возврата не может превышать удержанный за год IIN. Посмотреть, сколько налога было уплачено в прошлом году, можно в графе 19 формы D декларации.
Какие чеки подходят?
К декларации можно приложить чеки за:
- приемы у врачей и проведенные манипуляции,
- обследования, вакцинацию,
- стоматологические услуги, протезирование, ортодонтию,
- хирургические операции, включая эндопротезирование,
- покупку полиса медицинского страхования,
- пункцию яйцеклеток.
Не компенсируются расходы на покупку очков, контактных линз, лекарств, витаминов и пищевых добавок, за исключением случаев, когда медицинское учреждение само вводит оплаченный пациентом препарат.
Можно также приложить чеки, которые частично оплатил страховой полис. Например, если чек на 100 евро, а страховая покрыла 80 евро, то в декларации указывается вся сумма (100 евро), а затем указывается, что страховая компенсировала 80 евро. В итоге система автоматически учтет оставшиеся 20 евро.
Для учета расходов на медицинскую страховку, которую сотрудник оплатил самостоятельно через работодателя, вместо чека прикладывается справка от работодателя с указанием стоимости полиса.
В чеке должны быть указаны имя, фамилия и персональный код. Если есть два платежных документа – чек с указанной суммой и квитанция с вашими данными – которые скреплены вместе, их нужно разъединить и только затем сфотографировать, чтобы инспектор VID мог увидеть всю необходимую информацию.
Сколько можно вернуть?
Можно вернуть 20% (такова была ставка IIN в 2024 году) от 600 евро, но этот лимит распространяется не только на медицинские расходы, но и на пожертвования и образование.
После ввода всех расходов в электронную систему декларирования (EDS) она автоматически сначала учтет пожертвования, так как их нельзя перенести на следующий год. А расходы на медицину и образование можно переносить в течение трех лет.
Например, если у вас есть чеки на 700 евро, система засчитает 600 евро, и вы получите 20% возврата – 120 евро. Оставшиеся 100 евро перенесутся на следующий год и будут учтены в декларации за 2025 год, если сумма новых чеков не превысит 600 евро. При заполнении декларации в следующем году выгода будет еще больше, так как ставка IIN в 2025 году повышена до 25,5%.
Можно ли добавлять чеки мужа, сына, мамы?
В ситуациях, когда у члена семьи – ребенка, который еще учится, супруги, которая не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, – нет доходов, другой член семьи может включить его чеки в свою декларацию. В таком случае лимит в 600 евро применяется к каждому члену семьи. Однако чеки можно подать только один раз, то есть либо вы подаете за себя сами, либо это делает кто-то из вашей семьи.
Чеки разрешено подавать за родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, супруга или зарегистрированного в Реестре физических лиц партнера.
Начиная с 2025 года эта возможность стала особенно актуальной для многих пенсионеров, поскольку с 1 января необлагаемый минимум пенсий повышен до 1000 евро. Если пенсия не превышает эту сумму, с нее не удерживается подоходный налог, а значит, нет оснований для возврата денег за медицинские расходы. В таком случае чеки пенсионера могут быть добавлены в декларацию его родственниками.
Когда я получу деньги?
1 марта многие спешат подать годовую декларацию о доходах, начиная с полуночи, чтобы быстрее получить возврат налога. VID перечисляет налоговый возврат в течение трех месяцев с момента подачи декларации – это может занять несколько недель, месяц, два или три. Однако это не значит, что вы получите деньги в тот же день, что и кто-то из ваших родственников, даже если подали декларацию с разницей в несколько минут. Скорость возврата зависит от объема декларации и проверяемых документов.
Добавляйте чеки в течение года
Чеки в электронную систему декларирования (EDS) можно загружать в течение всего года. Например, после визита к врачу сразу сфотографируйте чек, откройте сайт EDS на телефоне, выберите:
Gada ienākumu deklarācija → Attaisnotie izdevumi и введите необходимые данные. Можно также выбрать опцию, при которой медицинское учреждение самостоятельно отправляет чеки в VID, если такая возможность предусмотрена.
Если вы до сих пор пользовались мобильным приложением, VID не рекомендует этого делать, так как оно устарело, и загруженные через него чеки больше не попадают в систему EDS.
В этом году начнется разработка нового, современного приложения, где можно будет не только загружать чеки, но и пользоваться другими услугами VID.