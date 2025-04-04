Как вернуть деньги за медицинские расходы - объясняет VID

В ситуациях, когда у члена семьи – ребенка, который еще учится, супруги, которая не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, – нет доходов, другой член семьи может включить его чеки в свою декларацию. В таком случае лимит в 600 евро применяется к каждому члену семьи. Однако чеки можно подать только один раз, то есть либо вы подаете за себя сами, либо это делает кто-то из вашей семьи.