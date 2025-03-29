Молодых людей все чаще вовлекают в отмывание украденных денег - она даже не подозревают, что тоже совершают преступление
Банк Luminor предупреждает, что молодые люди все чаще позволяют использовать свои банковские счета для перевода денег неизвестного происхождения с целью получения прибыли. Ничего не подозревающие люди могут попасть в неприятности с законом.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в последние месяцы вновь стала актуальной проблема одной из так называемых схем отмывания денег. По словам специалиста, молодых людей убеждают разрешить использовать свои банковские счета (иногда счета в нескольких разных банках) для перемещения денег. "После того как молодого человека убедили и уговорили, на его счет начинают поступать большие суммы денег, и им нужно быстро их перевести", – пояснил Кийк.
По его словам, такие деньги обычно переводятся в криптовалюту или снимаются наличными. Владельцу счета, «денежному мулу», взамен предлагается небольшая комиссия. Так в силу своего желания заработать молодой человек может, сам того не зная, помочь пустить в оборот деньги, полученные преступным путем, и тем самым совершить преступление. "Мошенники рассказывают молодым людям красивую и убедительную историю, а те принимают все за чистую монету, не задают критических вопросов, не продумывают всю цепочку действий и не задумываются о возможных последствиях. Обычно это деньги жертв других мошенничеств – например, людей, потерявших все свои сбережения", – добавил Кийк.
Предложение быстрой прибыли любым способом обычно является признаком мошенничества, когда в итоге вы теряете и обещанное вознаграждение за «работу», и, возможно, свои собственные деньги. Мошенник остается мошенником и, скорее всего, связан с мошенниками и международными преступниками, которые будут рады «кинуть» такого желающего быстро заработать, если возникнут проблемы. Это означает, что простой на первый взгляд способ заработка может разрушить ваше будущее.
По словам специалиста, в основном вербуются люди, испытывающие финансовые трудности. Среди целевых групп – недавние мигранты, безработные, студенты и люди в возрасте от двадцати лет. “Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы вовлечены в схему отмывания денег, немедленно прекратите совершать переводы. Сообщите об этом в свой банк, поставщику услуг, через которого осуществлялась транзакция, и в полицию, – сказал он. – Рано или поздно отмывание денег привлечет внимание банков".