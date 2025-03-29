Молодых людей все чаще вовлекают в отмывание украденных денег - она даже не подозревают, что тоже совершают преступление

По его словам, такие деньги обычно переводятся в криптовалюту или снимаются наличными. Владельцу счета, «денежному мулу», взамен предлагается небольшая комиссия. Так в силу своего желания заработать молодой человек может, сам того не зная, помочь пустить в оборот деньги, полученные преступным путем, и тем самым совершить преступление. "Мошенники рассказывают молодым людям красивую и убедительную историю, а те принимают все за чистую монету, не задают критических вопросов, не продумывают всю цепочку действий и не задумываются о возможных последствиях. Обычно это деньги жертв других мошенничеств – например, людей, потерявших все свои сбережения", – добавил Кийк.