Кулбергс объявил мораторий на крупные ИТ-закупки: под проверку попадут проекты на сотни миллионов

Кулбергс также сослался на публично высказанные в последнее время опасения по поводу управления ИКТ-проектами. По его словам, за первые шесть месяцев этого года на закупки часов ИКТ-услуг было потрачено около 30 млн евро, а в прошлом году — 50 млн евро. Премьер раскритиковал практику закупки рабочих часов вместо готовых решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности.