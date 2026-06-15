Кулбергс объявил мораторий на крупные ИТ-закупки: под проверку попадут проекты на сотни миллионов
Премьер-министр Андрис Кулбергс поставил на паузу крупные государственные ИТ-закупки. Власти хотят разобраться, насколько эффективно расходуются сотни миллионов евро и действительно ли государство получает то, за что платит.
Премьер-министр Андрис Кулбергс объявил 30-дневный мораторий на крупные и дорогие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы пересмотреть их целесообразность и порядок проведения. Ограничения не будут распространяться на закупки стоимостью до 142 000 евро.
После заседания Совета информационного общества Кулбергс заявил журналистам, что речь идет не об остановке закупок, а о проверочном периоде, во время которого отрасль должна предложить свои решения.
О дальнейших действиях премьер договорился повторно встретиться с представителями ИКТ-сектора через месяц — 27 июля. По словам Кулбергса, за последние шесть лет встречи такого уровня с отраслью не проводились, хотя инвестиции и освоение средств фондов Европейского союза в этой сфере существенно выросли.
Премьер подчеркнул, что как заемные государственные средства, так и деньги Европейского союза должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в ИКТ должны повышать продуктивность и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям.
Кулбергс также сослался на публично высказанные в последнее время опасения по поводу управления ИКТ-проектами. По его словам, за первые шесть месяцев этого года на закупки часов ИКТ-услуг было потрачено около 30 млн евро, а в прошлом году — 50 млн евро. Премьер раскритиковал практику закупки рабочих часов вместо готовых решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности.
По данным Кулбергса, в 2024 и 2025 годах на ИКТ-проекты было потрачено 452 млн евро. При этом 38% проектов обслуживали три компании. Он предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже доступных на рынке решений.
Кулбергс также отметил, что в более чем 150 учреждениях государственного управления работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако одновременно государство продолжает пользоваться внешними услугами. Представители отрасли на встрече заявили о готовности подготовить предложения по улучшению ситуации.