Ночью в Иманте будет шумно: на Юрмалас гатве начинаются работы с тяжелой техникой
Фото: LETA
Жителей нескольких домов предупредили о ночном шуме из-за строительных работ.
В Латвии

Ночью в Иманте будет шумно: на Юрмалас гатве начинаются работы с тяжелой техникой

Отдел новостей

Otkrito.lv

Жителям Иманты предстоит шумная ночь: в районе Юрмалас гатве начнутся ночные строительные работы, а водителям и пассажирам общественного транспорта придется учитывать временные ограничения и изменения в движении.

В связи со строительством объекта «Подключение трехполосного участка Юрмалас гатве к проспекту Курземес» в микрорайоне Иманта в ночь с 15 на 16 июня будут проводиться работы по демонтажу существующего тротуарного покрытия. Работы пройдут на Юрмалас гатве возле домов №108, 110, 110A и 112.

Во время проведения работ возможен повышенный уровень шума, связанный с использованием строительной техники и спецификой работ.

Самоуправление и исполнители проекта приносят жителям извинения за неудобства, связанные с ночными работами, и благодарят за понимание и терпение в период проведения необходимых улучшений инфраструктуры.

Водителям напоминают, что в зоне строительства демонтированы светофоры. Участников дорожного движения просят внимательно соблюдать правила, следовать временной организации движения и обращать особое внимание на дорожные знаки, определяющие очередность проезда.

Движение транспорта через перекресток осуществляется по временной схеме. В нескольких местах введены ограничения на стоянку автомобилей, поэтому водителей призывают обращать внимание на временные дорожные знаки.

Для пешеходов организованы обходные маршруты и обеспечена возможность пересечения перекрестка.

Пассажирам общественного транспорта следует учитывать, что на время строительных работ в обоих направлениях закрыта остановка «Золитудес иела». Обычно здесь останавливаются автобусы маршрутов №4, 36, 56, 63 и ночной маршрут N4. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и при необходимости пользоваться ближайшими остановками или планировать дополнительное время на дорогу.

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