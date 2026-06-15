Ночью в Иманте будет шумно: на Юрмалас гатве начинаются работы с тяжелой техникой

Пассажирам общественного транспорта следует учитывать, что на время строительных работ в обоих направлениях закрыта остановка «Золитудес иела». Обычно здесь останавливаются автобусы маршрутов №4, 36, 56, 63 и ночной маршрут N4. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и при необходимости пользоваться ближайшими остановками или планировать дополнительное время на дорогу.