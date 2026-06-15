В Латвии ежегодно из семей изымают более тысячи детей: власти готовят реформу

«Мы много говорим о демографической ситуации и о том, как повысить рождаемость. Однако число детей, которых ежедневно изымают из семей, свидетельствует о серьезных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задуматься, какую поддержку семьи получают до изъятия ребенка, как выявляются семьи группы риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях. Изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой, к которой прибегают только после того, как все более щадящие альтернативы были испробованы и не дали результата», — подчеркнул Эдвард Смилтенс.