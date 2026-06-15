В Латвии ежегодно из семей изымают более тысячи детей: власти готовят реформу
Ежегодно в Латвии более тысячи детей забирают у родителей, а свыше пяти тысяч находятся вне семьи. На этом фоне власти намерены пересмотреть действующую систему защиты прав детей и подготовить новую модель поддержки семей.
В пятницу, 12 июня, министр юстиции Эдвард Смилтенс встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов.
Ежегодно сиротские суды разлучают с родителями более тысячи детей. В 2024 году из семей были изъяты 1439 детей, а в 2025 году — 1176. Более 5000 детей ежегодно находятся под внесемейным уходом.
«Мы много говорим о демографической ситуации и о том, как повысить рождаемость. Однако число детей, которых ежедневно изымают из семей, свидетельствует о серьезных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задуматься, какую поддержку семьи получают до изъятия ребенка, как выявляются семьи группы риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях. Изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой, к которой прибегают только после того, как все более щадящие альтернативы были испробованы и не дали результата», — подчеркнул Эдвард Смилтенс.
По его словам, отсутствие своевременной и целенаправленной поддержки семей группы риска в первую очередь отражается на детях. Любой травмирующий опыт может иметь долгосрочные последствия, вызывая трудности в обучении, поведении и социальной адаптации. В результате у ребенка снижаются шансы на полноценную жизнь и успешное включение в общество.
Если проблемы не решаются вовремя, государству позже приходится вмешиваться уже тогда, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социальной помощи или уголовной юстиции. Поэтому, считает министр, систему защиты прав детей необходимо совершенствовать, создавая модель, в которой интересы и потребности ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и на практике.
После обсуждения вопроса с премьер-министром Андрисом Кулбергом Министерству благосостояния и Министерству юстиции поручено до 1 октября подготовить предложения по созданию новой модели защиты прав детей.