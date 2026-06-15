Россия атаковала Киев и Харьков: погибли люди, повреждена объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Золотой купол одной из церквей поврежденной Киево-Печерской лавры, также известной как Монастырь пещер, лежит на земле рядом с художественной галереей «Мыстецкий арсенал», которая также пострадала в результате российской ракетно-дроновой атаки на Киев.