Россия атаковала Киев и Харьков: погибли люди, повреждена объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
В ночь на понедельник в результате российского ракетного удара вспыхнул пожар в Киево-Печерской лавре, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В Киеве погибли как минимум четыре человека, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших — беременная женщина и ребенок. Тем временем в Харькове в результате российских обстрелов погибли пять спасателей.
В Киево-Печерской лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелась крыша Успенского собора.
В результате обстрела также пострадали жилые дома в нескольких районах Киева и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и продуктовый магазин.
На севере Киева были повреждены линии электропередачи, из-за чего без электричества остались около 140 тысяч потребителей.
В Харькове пятеро спасателей погибли во время повторного российского удара. Они прибыли на место предыдущего попадания для тушения пожара. Еще как минимум пять человек получили ранения.
В свою очередь в Сумах в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека, в том числе ребенок.