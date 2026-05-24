Как продвигается формирование нового правительства? Участники процесса уклоняются от комментариев

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис в воскресенье в полдень сообщил агентству LETA, что СЗК обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации, однако более подробных комментариев о дальнейшем ходе переговоров не предоставил. "На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал", - сказал Рокпелнис.