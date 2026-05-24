Как продвигается формирование нового правительства? Участники процесса уклоняются от комментариев
Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности.
Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются.
Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис в воскресенье в полдень сообщил агентству LETA, что СЗК обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации, однако более подробных комментариев о дальнейшем ходе переговоров не предоставил. "На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал", - сказал Рокпелнис.
Лидер Национального объединения Илзе Индриксоне также отметила, что "комментировать особо нечего", добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс ("Объединенный список", ОС). Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются.
Комментируя возможное распределение министерских постов, Индриксоне указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. В то же время она допустила, что переговоры могут продолжиться и во второй половине дня, и вечером в воскресенье.
С Кулбергсом агентству LETA в воскресенье повторно связаться не удалось.