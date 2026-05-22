После ухода Силини борьба с бюрократией поставлена на паузу?

"В каком-то смысле я каждый день работаю как последний. Группа по ликвидации бюрократии - это не учреждение, а группа, созданная по приказу премьер-министра Силини. Соответственно, каждый день может быть издан новый приказ об отмене этого приказа. И тем более неизвестно, что произойдет после выборов, каким будет новый состав Сейма и будет ли желание продолжать это направление сокращения бюрократии", - сказал Эндзиньш Latvijas Avīze.