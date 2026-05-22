После ухода Силини борьба с бюрократией поставлена на паузу?
Правительство Силини ушло, а созданная им группа по борьбе с бюрократией "зависла в воздухе": мандат нестабилен, результаты частичные, поэтому будущее зависит от нового Сейма. Эксперты предупреждают — административная нагрузка по‑прежнему тормозит развитие страны.
Наряду с национальной безопасностью, поддержкой семей и экономическим ростом, ушедшее в отставку правительство Эвики Силини подняло знамя борьбы с раздутой бюрократией. В декларации правительства содержалось обязательство по её сокращению. Год назад по распоряжению премьер-министра была создана специальная группа действий по сокращению бюрократии, и в декабре прошлого года ее возглавил Янис Эндзиньш. Цель группы - сократить административную нагрузку как минимум на миллиард евро за три года.
"В каком-то смысле я каждый день работаю как последний. Группа по ликвидации бюрократии - это не учреждение, а группа, созданная по приказу премьер-министра Силини. Соответственно, каждый день может быть издан новый приказ об отмене этого приказа. И тем более неизвестно, что произойдет после выборов, каким будет новый состав Сейма и будет ли желание продолжать это направление сокращения бюрократии", - сказал Эндзиньш Latvijas Avīze.
Издание спросило экспертов о первых результатах в снижении административной нагрузки и предотвращении чрезмерного регулирования. Краткий вывод таков: в некоторых областях, например, в строительстве, чрезмерное регулирование несколько сократилось, но более радикальные изменения оставлены на усмотрение будущих правительств, если они будут придерживаться выбранного курса.
"Все опросы предпринимателей как на национальном, так и на европейском уровне показывают, что именно административная нагрузка является одним из факторов, существенно замедляющих развитие предпринимательства и, следовательно, благосостояние населения", - сказала профессор, ректор бизнес-школы Turība Зане Дриньке.
В исследовании 2024 года эксперты описывают ситуацию в стране следующим образом: "Бюрократические процедуры часто сложны и отнимают много времени, а оценка воздействия правовых норм зачастую проводится формально, без существенного влияния на снижение административной нагрузки. Кроме того, внутренние бюрократические требования государственного управления часто создают дополнительные препятствия, делая процессы неэффективными". Если сравнивать с международными показателями, например, в рейтинге предпринимательства Всемирного банка, Латвия будет ниже среднего уровня.