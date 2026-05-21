Поезда снова встали - возможные угрозы с воздуха лишают латвийцев нормальной жизни
В Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, Резекне и Даугавпилсе остановлено движение поездов до момента отмены возможной угрозы в воздушном пространстве, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.
Как сообщается на сайте Vivi, поезд Рига (8:01) - Зилупе (12:24) стоит на станции Виляны, а поезд Рига (10:01) - Даугавпилс (12:55) - на станции Ливаны. В свою очередь, поезд Даугавпилс (13:19) - Рига (16:51) отправится со станции Даугавпилс после отмены возможной угрозы, а поезд Зилупе (13:02) - Рига (17:29) после отмены возможной угрозы отправится со станции Зилупе.
Для перевозки пассажиров назначены автобусы. Автобус под номером DK-283 отправится со станции Стирниене в 15:00. Автобус остановится на автобусных остановках "Atašienes pagrieziens", "Mežāre", "Mežsūnas", "Krustpils stacija", "Pļaviņas", "Rīteri", "Kokneses stacija" и "Aizkraukles stacija".
Автобус под номером KL-8272 отправился со станции Ливаны в 14:13 и следует по маршруту с остановками в "Trepe", "Krustpils stacija", "Pļaviņas", "Rīteri", "Kokneses stacija" un "Aizkraukles stacija".
Поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Pasažieru vilciens призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием.