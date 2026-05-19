Движение поездов на востоке Латвии остановлено до устранения потенциальной угрозы в воздухе
В восточном приграничье во вторник в полдень остановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.
В настоящее время возможная угроза в воздушном пространстве Латвии объявлена в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях. Поэтому в этих регионах движение поездов остановлено до отмены предупреждения.
Таким образом, движение поездов ограничего в направлениях Краславы, Зилупе и Гулбене, а также на железнодорожной линии Валга, что может повлиять и на рейсы в направлениях Тарту и Таллин.
Согласно информации на сайте Vivi, поезд Зилупе (13:02) — Рига (17:29) отправится со станции Зилупе после отмены возможной угрозы. Поезд Рига (11:45) — Валга (14:05) стоит на станции Цесис, а поезд Рига (08:01) — Зилупе (12:24) находится на станции Лудза.
Уже сообщалось, что во вторник незадолго до полудня в восточном приграничье снова было разослано оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве.