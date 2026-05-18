В Латвии объявлено желтое предупреждение: надвигается гроза, град и смерчи
Новая неделя в Латвии начнется с переменчивой и местами опасной погоды: пока в Курземе еще будет светлее, с юго-востока страну начнут накрывать дожди, грозы и зона риска сильных порывов ветра, града и смерчей.
В понедельник Латвию с юго-востока пересечет зона осадков, которая во многих местах принесет дождь, прогнозируют синоптики.
Местами дождь будет сильным, возможны грозы. В отдельных местах — главным образом в Латгале — во время грозы также возможны буря, смерчи и крупный град.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в восточной и центральной части страны желтое предупреждение о грозе.
Первый день недели ожидается преимущественно облачным, более светлая погода будет в Курземе. Начиная с юго-востока страны, во многих местах пройдут дожди. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +12…+19 градусов.
В Риге облаков станет больше, к вечеру ожидается дождь. При слабом до умеренного северном, северо-восточном ветре воздух прогреется до +16 градусов, у моря сохранится погода на несколько градусов прохладнее.
С юго-востока приближается циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1014 гектопаскалей на юге Латгале до 1020 гектопаскалей на севере Курземе.
Местами в западной и центральной части страны — главным образом в Земгале и Рижском регионе — сохраняется высокая пожароопасность в лесах.