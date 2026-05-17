Пожилые латвийцы все чаще делают покупки через приложение, но одна особенность их корзин особенно бросается в глаза

Самые популярные категории товаров среди покупателей старше 60 лет, если оценивать по количеству проданных продуктов, — хлеб, молочные продукты, а также овощи и корнеплоды. Эти категории особенно востребованы среди сениоров в Видземе и Курземе. В Риге, Латгале и Земгале покупатели вместо овощей и корнеплодов чаще выбирают йогурты и пудинги. Получается любопытная картина: пожилые покупатели все активнее осваивают приложения и онлайн-заказы, но их корзины по-прежнему заполняют самые привычные продукты.