Пожилые латвийцы все чаще делают покупки через приложение, но одна особенность их корзин особенно бросается в глаза
Пожилые покупатели в Латвии все активнее переходят в цифру: за несколько лет доля клиентов Rimi старше 60 лет, пользующихся мобильным приложением, выросла более чем втрое. Но их продуктовая корзина при этом остается вполне традиционной.
Мобильным приложением розничной сети SIA Rimi Latvia пользуются 42% клиентов старше 60 лет, тогда как в 2022 году в этой возрастной группе им пользовались 12%.
В компании отмечают, что рост числа пользователей, вероятнее всего, связан с введенной в 2023 году бесплатной доставкой покупок из интернет-магазина для сениоров.
По данным Rimi Latvia, электронной почтой в возрастной группе старше 60 лет пользуется 31% клиентов. Посещаемость сайта среди цифрово активных сениоров на протяжении последних лет оставалась примерно на одном уровне, при этом немного более высокая вовлеченность наблюдалась в 2024 и 2025 годах.
Самые популярные категории товаров среди покупателей старше 60 лет, если оценивать по количеству проданных продуктов, — хлеб, молочные продукты, а также овощи и корнеплоды. Эти категории особенно востребованы среди сениоров в Видземе и Курземе. В Риге, Латгале и Земгале покупатели вместо овощей и корнеплодов чаще выбирают йогурты и пудинги. Получается любопытная картина: пожилые покупатели все активнее осваивают приложения и онлайн-заказы, но их корзины по-прежнему заполняют самые привычные продукты.
Соотношение импортных и местных продуктов в покупательских корзинах клиентов старшего поколения за последние пять лет существенно не изменилось. Сейчас около 53% содержимого корзины составляют зарубежные продукты, а 47% — товары местных производителей. По регионам наиболее заметная разница наблюдается в Латгалии: там 54% выбранных сениорами продуктов — импортные, а 46% — местные. В Риге, Видземе и Земгале это соотношение является равным.