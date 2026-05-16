В Риге - дождь и до +12, на востоке - до +24: в воскресенье погода разделит Латвию
В воскресенье погода в Латвии будет очень разной: на востоке воздух может прогреться до +24 градусов, тогда как у побережья местами будет всего около +10. Во многих регионах ожидаются дожди, а на востоке возможны сильные ливни и гроза.
В ночь на воскресенье небо в основном будет затянуто облаками, однако местами они рассеются. В центральных и восточных районах временами ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, а местами на востоке страны сгустится туман. Температура воздуха понизится до +8…+12 градусов, более прохладная ночь ожидается в Курземе — там до +4…+7 градусов.
В Риге будет облачно, в начале ночи еще пройдет дождь. Слабый ветер будет дуть с северо-запада и севера, минимальная температура воздуха составит около +10 градусов.
Днем небо будет облачным, однако временами облака будут расходиться и появится солнце. Во многих местах периодически ожидается дождь, а с полудня местами в восточных районах возможны сильные ливни и гроза. Сохранится слабый ветер.
На территории страны ожидаются температурные контрасты: на большей части Латвии максимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов, на крайнем востоке воздух прогреется до +19…+24 градусов, а местами в прибрежных районах будет всего около +10 градусов.
В столице день будет преимущественно облачным, ожидается кратковременный дождь. Ветер продолжит слабо дуть с северо-запада и севера, воздух прогреется только до +10…+12 градусов.