В Лиепае учитель отстранен от работы после публикации подозрительной переписки с подростком
В Лиепае учителя английского языка отстранили от работы после появления в соцсетях видео с предполагаемой перепиской с 15-летним подростком.
В Лиепайском государственном техникуме один из педагогов отстранен от выполнения рабочих обязанностей в связи с подозрениями в возможных преступлениях сексуального характера, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
В середине недели в социальных сетях было опубликовано видео, в котором, предположительно, показана переписка педагога с 15-летним подростком с приглашением к действиям непристойного характера.
Директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс после обнаружения публикаций на следующий день вызвал преподавателя английского языка на беседу. Рупертс отметил, что учебное заведение обратилось в Государственную полицию, поскольку в полученном материале фигурировало название техникума. Также был подготовлен приказ об отстранении педагога от выполнения рабочих обязанностей до выяснения обстоятельств.
В свою очередь, педагог в разговоре с LTV отверг обвинения и указал, что сам также обратился в полицию. В опубликованном видео были опознаны студенты другого учебного заведения — Лиепайского морского колледжа, которые, возможно, с помощью ложных сообщений спровоцировали учителя.
Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце подтвердила, что 14 мая в Государственную полицию было получено заявление о возможном преступлении против нравственности. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего и в интересах следствия в настоящее время более подробных комментариев не предоставляет.