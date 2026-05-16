В Соборе Рождества Христова в Риге.
В Латвии
Сегодня 12:02
Ночь церквей в Латвии: более 170 храмов откроют двери для посетителей
Сегодня, 16 мая, по всей Латвии откроются более 170 церквей: храмы приглашают жителей и гостей страны на Ночь церквей — редкую возможность увидеть святыни изнутри, услышать музыку и почувствовать атмосферу тишины и света.
Представитель команды организаторов мероприятия Инесе Книпше сообщила, что в этом году Ночь церквей пройдёт в 13-й раз. В мероприятии примут участие более 170 церквей традиционных христианских конфессий по всей Латвии.
Больше всего открытых церквей будет в Видземе - для участия зарегистрировано 64 церкви, далее следует Курземе - заявлено 37 церквей, в Риге - 21 церковь. В свою очередь, в Земгале, Селии и Латгале в мероприятии примут участие в целом не менее 46 церквей.
Церкви будут открыты для посетителей с 12 часов.
Информация о церквях, участвующих в мероприятии, и их программах размещена на единой карте на сайте baznicunakts.lv.