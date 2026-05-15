Пятница в Латвии: где ждать дождь, а где - летнее тепло
В пятницу местами в Курземе ожидается кратковременный дождь и возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Дождь возможен и в приграничных с Россией районах. Солнце будет чередоваться с облаками, более облачно будет на востоке страны. Ветер будет преимущественно слабым, восточного направления. Максимальная температура воздуха ожидается от +12..+15 градусов в приграничных с Россией районах и на курземском побережье Рижского залива до +18..+22 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге сохранится сухая погода, и солнце лишь временами будут закрывать облака. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, который сменится восточным. Воздух прогреется до +21 градуса, прохладнее будет у моря, где ветер сменится на северный.