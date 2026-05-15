Сигнал тревоги в Латгале: занятия в школах отменены, людей просят о бдительности

В Резекне в пятницу учебный процесс, а также работа муниципальных учреждений будут проходить в обычном режиме. Сначала самоуправление сообщило, что в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве учебный процесс во всех образовательных учреждениях отменен. Самоуправление указало, что после окончания угрозы будет принято отдельное решение об организации работы. Мэр города Янис Тутинс подтвердил агентству LETA, что, учитывая окончание угрозы, все учреждения работают в обычном режиме. Он указал, что у него нет дополнительной информации о том, что могло произойти этой ночью.