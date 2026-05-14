В России 2-летняя девочка вернулась из детсада без мизинца - воспитателей арестовали

После происшествия в Махачкале были задержаны три сотрудницы детского сада — две воспитательницы и няня. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщинам может грозить до шести лет лишения свободы. Сами сотрудницы детского сада вину не признали. По словам отца пострадавшей девочки, они извинились перед семьей, однако продолжают отрицать ответственность за произошедшее.