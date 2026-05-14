В России 2-летняя девочка вернулась из детсада без мизинца - воспитателей арестовали
В городе Махачкала (Россия) разгорается скандал после травмы маленькой девочки в детском саду. Родители забрали ребенка домой, а позже обнаружили, что у малышки отсутствует часть пальца на ноге.
Инцидент произошел 8 мая. По данным следствия, девочка 2023 года рождения во время пребывания в учреждении получила травму правой стопы. Когда родители вечером забрали ребенка домой, девочка пожаловалась на боль. Позже, сняв с нее колготки, взрослые обнаружили, что у малышки отсутствует мизинец на ноге.
По предварительной версии, ребенок прищемил палец дверью, после чего мизинец оказался практически оторван. Однако следствие считает, что сотрудники детского сада вместо немедленного вызова скорой помощи попытались самостоятельно справиться с ситуацией и фактически завершили ампутацию поврежденного пальца.
Как сообщают российские СМИ, в течение примерно двух часов ребенку не оказывали полноценную медицинскую помощь, а отделившуюся часть пальца поместили в колготки девочки.
Малышку срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее травматическую ампутацию. Позже в детской республиканской клинической больнице имени Кураева уточнили, что речь идет об отсечении ногтевой фаланги пальца. Медики также заявили, что характер травмы больше похож на рвано-ушибленную рану, а не на порез. «Признаков того, что палец был именно отрезан, нет», — сообщили в больнице.
После происшествия в Махачкале были задержаны три сотрудницы детского сада — две воспитательницы и няня. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщинам может грозить до шести лет лишения свободы. Сами сотрудницы детского сада вину не признали. По словам отца пострадавшей девочки, они извинились перед семьей, однако продолжают отрицать ответственность за произошедшее.
После инцидента родители других воспитанников рассказали, что дети стали свидетелями случившегося, были сильно напуганы и теперь боятся возвращаться в детский сад. По их словам, малыши плакали и кричали после происшествия.