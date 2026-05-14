Страна продолжает пустеть: новые данные о рождении и смертности в Латвии звучат мрачно
В Латвии число новорожденных почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, но демографическая картина все равно остается тревожной: за первые три месяца умерших было почти на 4,5 тысячи больше, чем родившихся.
В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
В первом квартале родилось 1405 мальчиков, что на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше.
В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных, что на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек.
За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших, что на 6,2% больше, чем за тот же период 2025 года (6876 умерших).
Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 4120 человек.
За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше.
На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,816 млн человек.