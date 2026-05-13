Financial Times: военные убедили Путина, что возьмут Донбасс до осени
Военное командование убедило Владимира Путина, что Россия захватит оставшуюся часть Донецкой области до осени, после чего Россия потеряла интерес к переговорам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По их информации, Путин становится «все более зацикленным на захвате Донбасса», несмотря на то, что ранее выражал готовность заморозить боевые действия по линии фронта. Сейчас Путин планирует захватить регион целиком и повысить цену мира через наращивание территориальных требований. Политик по-прежнему уверен, что украинский фронт «рухнет».
Украина, в свою очередь, расстроена тем, что Трамп не оказал достаточного давления на Кремль для смягчения требований Москвы. Там считают, что после остановки наступления РФ и ударов вглубь страны Киев стал менее уязвим для давления со стороны США с целью заключения невыгодной сделки.
В итоге ни одна из сторон уже «не видит большой ценности в продолжении переговоров», несмотря на слова президента США о том, что Киев и Москва близки к урегулированию. Окончание войны против Ирана вряд ли изменит это, пишет FT.
9 мая Путин заявил, что, по его мнению, война в Украине близится к завершению. Он отметил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране.
Последний раунд переговоров между США, Украиной и РФ прошел 16 февраля, а последующая встреча была отложена незадолго до ударов США и Израиля по Ирану.