Латвию ждет погодная развилка: возможны и почти +30, и прохладный ветер с моря
После прохладных ночей в Латвию ненадолго вернется тепло: к пятнице и субботе воздух местами прогреется до +23 градусов. Однако уже к концу недели прогноз становится менее устойчивым — страну может накрыть как более теплый воздух с востока, так и прохлада с моря.
Ночь на четверг будет прохладной - при ясном небе воздух остынет до +2..+7 градусов, местами на траве ожидаются заморозки. В четверг днем воздух прогреется до +13..+18 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до +18..+23 градусов, прохладнее будет местами на побережье.
Облачность будет небольшой и переменной, местами - особенно в Курземе - пройдут кратковременные дожди с грозами, в субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым.
В конце недели и в начале следующей недели Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и жарой на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к +30 градусам, но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера, северо-запада и принесет прохладный воздух с моря.