В Даугаву выпустят более полумиллиона мальков лосося и кумжи

Уже несколько лет смолтов лосося и кумжи перед выпуском маркируют, срезая жировой плавник. Это помогает специалистам и рыболовам отличать взрослых искусственно выращенных лососей от тех, которые появились и развились в реках естественным путем. Так специалисты могут изучать, какая часть выпущенной молоди после двух-трех лет, проведенных в море, возвращается в реки на нерест.