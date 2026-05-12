В Даугаву выпустят более полумиллиона мальков лосося и кумжи
В Даугаву у Мангальсалы снова выпустят сотни тысяч мальков лосося и кумжи. Так в Латвии продолжают программу восстановления рыбных ресурсов, по которой ежегодно в бассейн Даугавы попадают миллионы мальков и личинок разных видов рыб.
В 2026 году в устье Даугавы выпустят более 500 000 годовалых мальков лосося и более 50 000 мальков кумжи — смолтов, выращенных на рыбоводных фермах Института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR.
Уже несколько лет смолтов лосося и кумжи перед выпуском маркируют, срезая жировой плавник. Это помогает специалистам и рыболовам отличать взрослых искусственно выращенных лососей от тех, которые появились и развились в реках естественным путем. Так специалисты могут изучать, какая часть выпущенной молоди после двух-трех лет, проведенных в море, возвращается в реки на нерест.
Средний вес малька лосося достигает 35 граммов, кумжи — 20 граммов, а двухгодовалой кумжи — 100 граммов.
Данные, полученные из уловов рыбаков и вылова производителей, показывают, что в последние годы большая часть лососей и кумжи, возвращающихся из моря в Даугаву на нерест, имеет срезанный жировой плавник.
Каждый год в водоемы бассейна Даугавы в целом выпускают не менее 6 300 000 мальков и личинок рыб разных видов. В начале лета 2026 года планируется выпустить личинки миноги, а в июле и августе — сеголетков судака и вимбы.
Ежегодно в Даугаву и водоемы ее бассейна выпускают мальков и личинок рыб в научно обоснованном видовом составе и количестве. Восстановлением рыбных ресурсов в Даугаве и водоемах ее бассейна в соответствии с решением Государственной службы окружающей среды занимается институт BIOR.
Для Latvenergo важны как экологически ответственное производство электроэнергии на гидроэлектростанциях, так и сохранение окружающей среды и биологического разнообразия. Для этого компания обеспечивает комплекс мероприятий по защите и восстановлению рыбных ресурсов.
Ежегодная компенсационная сумма Latvenergo в рамках программы восстановления рыбных ресурсов составляет более одного миллиона евро — 1 289 902 евро.