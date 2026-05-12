За прошедшие сутки в Латвии в результате пожаров погибли два человека

Около часа ночи ГПСС получила вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме в Риге, где в квартире на четвертом этаже горели предметы домашнего обихода и мебель на площади 20 квадратных метров. Из дома были эвакуированы два человека. Во время тушения на месте происшествия был обнаружен один погибший.