За прошедшие сутки в Латвии в результате пожаров погибли два человека
Минувшая ночь в стране была трагичной - при пожарах погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Около часа ночи ГПСС получила вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме в Риге, где в квартире на четвертом этаже горели предметы домашнего обихода и мебель на площади 20 квадратных метров. Из дома были эвакуированы два человека. Во время тушения на месте происшествия был обнаружен один погибший.
Около 00:30 поступил вызов в Балви, где в одной из квартир в одноэтажном многоквартирном доме загорелась комната площадью 20 квадратных метров, а в соседней квартире горели потолок и предметы домашнего обихода площадью 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека. Один человек в результате пожара погиб.
В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 54 вызова: 23 на тушение пожаров, в том числе шесть пожаров прошлогодней травы и один лесной пожар, 17 - на спасательные работы, а еще 14 вызовов были ложными.