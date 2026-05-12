Ниже пандуса: почему даже новые здания в Риге недоступны для людей с инвалидностью
Десятки общественных зданий в Латвии остаются недоступными для людей с нарушениями движений. Отсутствие контроля, формальные решения и затяжные судебные тяжбы превращают право на доступность в пустую декларацию.
Многие общественные здания по-прежнему даже после перестройки недоступны для людей с нарушениями движений. Одна из причин - отсутствие четкого механизма контроля, так как нет ответственной инстанции, которая бы проверяла наличие этих функций в строительных проектах и то, работают ли технические решения в реальности, сообщает Diena.
Строительные нормативы в отношении доступности среды соблюдаются все меньше, и ответственных за это нет. Доказательством тому является длящаяся уже 12 лет судебная тяжба объединения инвалидов и их друзей Apeirons с Рижской думой по поводу недоступности для людей с нарушениями движения второго корпуса Латвийской художественной академии. Как заявил на заседании подкомиссии Сейма по уменьшению неравенства руководитель Apeirons Ивар Балодис, это не единственный случай - например, на углу улиц Валдемара и Гертрудес в Риге построено новое здание, которое служит хостелом, с нулевой доступностью для людей с нарушениями движения.
Нередко решения для обеспечения доступности предусмотрены, но на деле оказывается, что это бутафория.
Заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя напомнила, что с 2020 года владельцы могут оценивать доступность здания по восьми позициям - есть ли автостоянка для людей с инвалидностью, соответствующие тротуары и дорожки, пандус у входа, удобно открывающийся главный вход, звуковая, визуальная и тактильная информация, безопасность, возможность перемещения между этажами, адаптированные санузлы. Результат измеряется по шкале от 0 до 10 пунктов.
Государство для улучшения ситуации в этой сфере привлекло финансирование Фонда восстановления и устойчивости. 250 лицам с нарушениями движений для адаптации жилья выделено 5,2 млн евро (в среднем 18 300 евро на человека). До 31 марта этого года адаптировано 109 жилищ. В свою очередь, в улучшение доступности 63 публичных зданий, в которых предоставляются государственные или муниципальные услуги, вложено около 8,6 млн евро (154 892 евро на здание). На данный момент работы завершены на 53 объектах (84%).