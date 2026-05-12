Ниже пандуса: почему даже новые здания в Риге недоступны для людей с инвалидностью

Строительные нормативы в отношении доступности среды соблюдаются все меньше, и ответственных за это нет. Доказательством тому является длящаяся уже 12 лет судебная тяжба объединения инвалидов и их друзей Apeirons с Рижской думой по поводу недоступности для людей с нарушениями движения второго корпуса Латвийской художественной академии. Как заявил на заседании подкомиссии Сейма по уменьшению неравенства руководитель Apeirons Ивар Балодис, это не единственный случай - например, на углу улиц Валдемара и Гертрудес в Риге построено новое здание, которое служит хостелом, с нулевой доступностью для людей с нарушениями движения.