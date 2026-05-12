Эстонские таможенники задержали мужчину, который прятал в подгузнике "запрещенку"

Перед таможенным контролем он не захотел ничего декларировать. На вопрос о наличии наличных денег мужчина ответил, что у него с собой 1000 долларов. В ходе досмотра было обнаружено, что он спрятал 5000 евро наличными в одноразовый подгузник, надетый под нижнее белье. По его словам, деньги предназначались для погашения долга в Санкт-Петербурге, так как возврат долга требовали в евро. За нарушение санкций мужчине был назначен штраф в размере 1200 евро.