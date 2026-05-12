Сегодня 11:41
Эстонские таможенники задержали мужчину, который прятал в подгузнике "запрещенку"
На прошлой неделе на таможенном пункте в эстонской Нарве сотрудники таможни задержали пожилого человека, в подгузнике которого была обнаружена крупная сумма наличных.
6 мая на Нарвский таможенный пункт на выезд из страны прибыл 71-летний мужчина с двойным гражданством Финляндии и России, для которого это было не первое пересечение границы в этом году.
Перед таможенным контролем он не захотел ничего декларировать. На вопрос о наличии наличных денег мужчина ответил, что у него с собой 1000 долларов. В ходе досмотра было обнаружено, что он спрятал 5000 евро наличными в одноразовый подгузник, надетый под нижнее белье. По его словам, деньги предназначались для погашения долга в Санкт-Петербурге, так как возврат долга требовали в евро. За нарушение санкций мужчине был назначен штраф в размере 1200 евро.
После уплаты штрафа он вернулся в Эстонию.