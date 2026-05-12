Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Ригу ждет пасмурный вторник: где в Латвии будет теплее всего
Во вторник в Латвии будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха на западе страны не превысит +10...+15 градусов, а в Латгале, Селии и местами в Видземе воздух прогреется до +18...+21 градуса. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, в Курземе - юго-западный.
В Риге будет облачно, временами возможен дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит +17 градусов.