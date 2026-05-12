Стадиона в центре Риги не будет? Продана часть территории Skonto
Недавно зарегистрирована сделка с недвижимостью, в рамках которой продана часть территории стадионного комплекса Skonto в Риге, недалеко от улицы Валдемара. Сумма сделки составляет четыре миллиона евро. Земельные участки, которые до сих пор входили в состав комплекса и использовались в качестве парковки, сменили владельцев, свидетельствуют данные cenubanka.lv. Означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет?
Общая площадь сменивших владельцев земельных участков составляет 6690 м², а цена за квадратный метр - 598 евро. Их приобрело ООО "K28". По данным Lursoft IT, 80% долей K28 принадлежат бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости, а 20% - ООО "River Properties". Эта компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города - на улицах Кр.Барона и Персес; в настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на улице Пулквежа Брижа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколас, сообщает Delfi.lv.
Представитель River Properties Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки. Первоначально компания продолжит использоватьего как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное. Ивановскис не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект - это будет зависеть от рыночной ситуации.
Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В своё время существовали различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры. Например, нынешний владелец земли под стадион, Adventika Group, в 2016 году заявил, что был обманут в ходе сделок, и, более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело. А в феврале прошлого года агентство LETA сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона Skonto.
Adventika Group на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании Silverton Enterprises Limited, но реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии. В феврале этого года Adventika Group подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией (ЛФФ) о покупке стадиона Skonto, расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. Портал Delfi сообщил, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры.