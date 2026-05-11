В Риге пенсионер стрелял по воронам из окна многоэтажки
В рижском Пурвциемсе пенсионер открыл стрельбу по воронам прямо из окна многоэтажки. Одна птица погибла, а теперь мужчине грозит уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.
Днем 8 мая Государственная полиция получила вызов от жителей Пурвциемса, которые заметили человека, стрелявшего по диким птицам из окна многоквартирного дома. Предположительно, одна птица погибла.
На место происшествия прибыли правоохранители, и возле дома была обнаружена мертвая ворона. Полицейские выяснили у жителей, из какой квартиры велась стрельба. В квартире сотрудники полиции задержали 69-летнего мужчину и изъяли у него оружие, предположительно малокалиберную пневматическую винтовку.
Свои действия мужчина объяснил тем, что ему мешало карканье ворон.
Полиция начала уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора с запретом на содержание определенных или всех видов животных сроком до пяти лет. В рамках дела назначены экспертизы для закрепления доказательств. На время расследования к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.