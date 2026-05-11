В Риге пенсионер стрелял по воронам из окна многоэтажки

Полиция начала уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора с запретом на содержание определенных или всех видов животных сроком до пяти лет. В рамках дела назначены экспертизы для закрепления доказательств. На время расследования к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.