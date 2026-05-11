Сегодня 18:04
Во вторник погода разделит Латвию: дожди на западе, солнце и +21 на востоке
В ближайшие сутки во многих регионах Латвии пройдут дожди, а на востоке страны преимущественно сохранится сухая погода, прогнозируют синоптики.
Ночью начиная с юго-запада дождь возможен в Курземе и местами в центральных регионах страны. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.
Во вторник днем будет преобладать облачность, более солнечная погода ожидается на востоке. Дожди в основном пройдут в центральной части страны. Температура воздуха составит от +10 градусов на побережье Курземе до +21 градуса местами в Латгале и Видземе. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, но к вечеру он стихнет.
В Риге ночью временами ожидается дождь, днем будет облачно. Температура ночью составит +11 градусов, днем - до +17 градусов.