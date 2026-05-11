ВИДЕО: мужчина с мачете в голове спокойно ждал, пока врачи обратят на него внимание в больнице
В соцсетях вирусным стало жуткое видео, на котором молодой мужчина с воткнутым в голову мачете стоит в больнице и разговаривает по телефону, ожидая, пока на него обратит внимание медицинский персонал. Шокирующая сцена была снята в одной из больниц индийского города Мумбаи.
Власти сообщили, что 27-летнего мужчину доставили в отделение неотложной помощи утром 2 мая. Как сообщает India Today, накануне ночью у пострадавшего произошел конфликт с несколькими нападавшими, а полиция задержала трех несовершеннолетних, которые могут быть причастны к нападению.
В соцсетях также утверждают, что у мужчины и раньше были конфликты с этими подростками, однако в роковой вечер они решили прибегнуть к радикальным методам. Более того, по неподтвержденной информации, после поступления в больницу мужчине пришлось несколько часов ждать помощи из-за полицейских формальностей.
Команда нейрохирургов провела операцию и успешно извлекла лезвие. Сообщается, что пациент продолжает лечение в отделении интенсивной терапии травматологии, его состояние оценивается как стабильное.
Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено с помощью мачете, которое часто используют для раскалывания кокосов, расчистки зарослей или рубки дров. Обследование показало, что лезвие вошло в череп почти на четыре сантиметра.
В штате Махараштра, крупнейшим городом которого является Мумбаи, банды, вооруженные мачете, считаются особенно опасными. Эти мачете также часто появляются в фильмах Южной Индии, где герои нередко эффектно прячут их и внезапно достают во время сцен драки, отмечает издание Need To Know.