Погоня, выстрел и задержание: в Латвии поймали очередного перевозчика нелегалов

Для поддержки были вызваны несколько экипажей Госполиции и муниципальной полиции Даугавпилса, а также оперативные сотрудники управления криминального расследования ГПО и кинолог со служебной собакой. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали перевозчика - гражданина Франции, а также трех пассажиров. В свою очередь сотрудники ГПО вместе с кинологом в одном из заброшенных домов задержали еще двух пассажиров автомобиля. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что у пассажиров не было действительных проездных документов, действительных виз и видов на жительство.