Погода устроит латвийцам качели: от +10 до +21 и грозы к концу недели
На этой неделе Латвию ждет переменчивая погода: дожди, локальные грозы и перепады температуры от +10 до более чем +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами пройдут дожди, больше осадков выпадет ночью в Курземе. При солнце в восточной части страны воздух прогреется до +21 градуса, а на юге Курземского побережья температура не превысит +10 градусов.
В среду дожди пройдут во многих местах, на востоке страны возможны грозовые ливни. Хотя ночью температура не опустится ниже +6 градусов, днем на большей части территории страны будет не теплее +9..+14 градусов.
Четверг будет более солнечным, в Курземе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до +2..+7 градусов, а днем достигнет +13..+18 градусов.
В конце недели столбики термометров местами превысит отметку в +20 градусов, возможны дождь и гроза.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы, а средняя температура на следующей неделе может подняться на три градуса выше нормы.