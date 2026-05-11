Не пейте из-под крана - рижан предупредили о начале хлорирования воды
В Риге начинается профилактическое хлорирование водопроводной сети. Жителей предупредили о запахе хлора и рекомендовали несколько дней использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую воду.
Готовясь к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей, с сегодняшнего дня по 15 мая запланирована профилактическая дезинфекция, или хлорирование, рижского водопровода, сообщили в отделе коммуникации Rīgas ūdens. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, в ее период, а также в течение 24 часов после нее для употребления в пищу рекомендуется использовать кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения.
Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, перед использованием рекомендуется отстаивать, так же следует поступать и при поливе комнатных растений.
Дезинфекция водопроводных сетей началась в понедельник в 00:00 одновременно на насосных станциях подачи воды, при этом дезинфицирующее вещество равномерно распространяется по всей городской водопроводной сети.
Во время этих работ вода из-под крана приобретет неприятный запах и может иметь небольшой привкус хлора, однако это вещество в используемых для дезинфекции количествах не является вредным или опасным для здоровья.
Rīgas ūdens будет непрерывно мониторить ситуацию, внимательно следя за концентрацией хлора в воде.
Дезинфекция водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется два раза в год, но не реже одного раза в два года. Rīgas ūdens намерено в дальнейшем проводить дезинфекцию водопровода дважды в год или чаще, если возникнет такая необходимость. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.