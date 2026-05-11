Не пейте из-под крана - рижан предупредили о начале хлорирования воды

Готовясь к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей, с сегодняшнего дня по 15 мая запланирована профилактическая дезинфекция, или хлорирование, рижского водопровода, сообщили в отделе коммуникации Rīgas ūdens. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, в ее период, а также в течение 24 часов после нее для употребления в пищу рекомендуется использовать кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения.