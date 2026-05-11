Сегодня 09:02
Теплый старт недели: синоптики обещают комфортный понедельник
В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично облачным, в Латгале - преимущественно пасмурным. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, в западной части страны его порывы усилятся до 13 метров в секунду.
В Риге будет переменная облачность, без осадков. При слабом до умеренного юго-восточном ветре воздух прогреется до +18 градусов.