Весна снова будет испытывать Латвию: неделя пройдет с дождями, туманом и перепадами температуры

Вторник и среда станут самыми дождливыми днями недели. Во вторник дождь пройдет в западных и центральных районах, а в среду осадки ожидаются уже на всей территории страны. В эти дни также местами будет сгущаться туман. Во вторник будет дуть слабый до умеренного ветер восточных направлений, который постепенно, начиная с запада страны, сменится на южный и сохранится также в среду. Ночами минимальная температура воздуха будет в основном в пределах +5…+11 градусов. Во вторник днем воздух еще прогреется до +15…+20 градусов, хотя в Курземе уже будет на несколько градусов прохладнее. В среду сравнительно прохладнее станет по всей стране.