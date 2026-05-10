Весна снова будет испытывать Латвию: неделя пройдет с дождями, туманом и перепадами температуры
Новая неделя в Латвии начнется с облаков, тумана и ночных заморозков, но местами воздух еще прогреется почти до +20 градусов. Самыми дождливыми днями станут вторник и среда, а к выходным тепло может снова вернуться.
В понедельник небо будет облачным, лишь местами оно прояснится. В начале ночи в восточных районах ожидается небольшой дождь, однако день пройдет без существенных осадков. Местами на востоке страны образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного ветер южных направлений. Ночью воздух остынет до +1…+7 градусов, местами в центральных районах на поверхности травы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса. Днем максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов, местами на западе — до +20 градусов.
Вторник и среда станут самыми дождливыми днями недели. Во вторник дождь пройдет в западных и центральных районах, а в среду осадки ожидаются уже на всей территории страны. В эти дни также местами будет сгущаться туман. Во вторник будет дуть слабый до умеренного ветер восточных направлений, который постепенно, начиная с запада страны, сменится на южный и сохранится также в среду. Ночами минимальная температура воздуха будет в основном в пределах +5…+11 градусов. Во вторник днем воздух еще прогреется до +15…+20 градусов, хотя в Курземе уже будет на несколько градусов прохладнее. В среду сравнительно прохладнее станет по всей стране.
Во второй половине недели ночами сохранится похожая температура, как и в начале недели, а в выходные днем местами столбик термометра может подняться до отметки +20 градусов. Дождевые облака продолжат пересекать территорию страны, местами принося осадки.