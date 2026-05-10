Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 23:24
Латвийских автоводителей предупредили, что на одном из важнейших шоссе предстоят ограничения движения
Как сообщает самоуправление Адажского края, 12 мая начнутся работы по ремонту путепровода над государственным шоссе A1 Рига (Балтэзерс) — граница с Эстонией (Айнажи) на 6,90 км в Адажском крае.
В ходе строительных работ предусмотрено:
- обновить покрытие проезжей части путепровода;
- выполнить ремонт железобетонных конструкций и деформационных швов;
- установить барьерные ограждения безопасности;
- привести в порядок укрепления откосов и другие элементы путепровода.
Водителей просят учитывать ограничения движения и соблюдать установленные временные дорожные знаки и схему организации движения.