Латвийских автоводителей предупредили, что на одном из важнейших шоссе предстоят ограничения движения
Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщает самоуправление Адажского края, 12 мая начнутся работы по ремонту путепровода над государственным шоссе A1 Рига (Балтэзерс) — граница с Эстонией (Айнажи) на 6,90 км в Адажском крае.

Карта ремонтных работ на путепроводе шоссе A1

В ходе строительных работ предусмотрено:

  • обновить покрытие проезжей части путепровода;
  • выполнить ремонт железобетонных конструкций и деформационных швов;
  • установить барьерные ограждения безопасности;
  • привести в порядок укрепления откосов и другие элементы путепровода.

Водителей просят учитывать ограничения движения и соблюдать установленные временные дорожные знаки и схему организации движения.

