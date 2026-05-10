После прохладной ночи Латвию ждет сухой день - местами воздух прогреется до +20
После холодной ночи с туманом и местами заморозками Латвию ждет сухой, но в основном облачный день: воздух прогреется до +13…+18 градусов, а на западе местами — до +20.
Ночью небо будет облачным, однако местами прояснится. В начале ночи небольшой дождь ожидается в отдельных районах на востоке страны. Локально на востоке Латвии образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +2…+7 градусов, местами в центральных районах будет примерно на градус холоднее, а на поверхности травы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса.
В Риге ночь также будет в основном облачной, лишь временами небо будет проясняться. Осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +5…+6 градусов.
Днем небо по-прежнему будут закрывать облака, только в первой половине дня местами возможны прояснения. День пройдет без осадков. Сохранится слабый южный ветер, лишь на морском побережье он немного усилится и будет слабым до умеренного. Воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами на западе — до +20 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Продолжит дуть слабый южный ветер, температура воздуха повысится до +17…+19 градусов.