После прохладной ночи Латвию ждет сухой день - местами воздух прогреется до +20

Ночью небо будет облачным, однако местами прояснится. В начале ночи небольшой дождь ожидается в отдельных районах на востоке страны. Локально на востоке Латвии образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +2…+7 градусов, местами в центральных районах будет примерно на градус холоднее, а на поверхности травы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса.