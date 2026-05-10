Бунт на биеннале в Венеции - почему половина художников отказывается от призов

После отставки жюри организаторы выставки объявили, что традиционные призы "Золотой лев" в этом году вручаться не будут, а вместо этого на основании голосования посетителей выставки будут распределены и вручены в день закрытия выставки, 22 ноября, "Львы зрительских симпатий". В число выставленных на оценку зрителей произведений искусства включены также экспозиции России и Израиля.