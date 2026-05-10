Бунт на биеннале в Венеции - почему половина художников отказывается от призов
Допуск России на Венецианскую биеннале обернулся массовым бойкотом: десятки художников и национальных павильонов отказываются от участия в зрительском голосовании, выражая солидарность с ушедшим в отставку жюри.
В знак солидарности с жюри Венецианской биеннале, которое ушло в отставку в связи со скандалом, вызванным решением разрешить России участвовать в выставке, почти половина художников в субботу решили не претендовать на призы зрительских симпатий, сообщает интернет-журнал об искусстве Hyperallergic.
В апреле жюри биеннале объявило, что исключит из оценки страны, лидерам которых Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест, при этом подразумевались Россия и Израиль. Неделю спустя, 30 апреля, жюри объявило о своей отставке.
После отставки жюри организаторы выставки объявили, что традиционные призы "Золотой лев" в этом году вручаться не будут, а вместо этого на основании голосования посетителей выставки будут распределены и вручены в день закрытия выставки, 22 ноября, "Львы зрительских симпатий". В число выставленных на оценку зрителей произведений искусства включены также экспозиции России и Израиля.
О солидарности с жюри и отказе от получения приза зрительских симпатий заявили по меньшей мере 54 из 111 художников, дуэтов и коллективов, а также 16 национальных павильонов, в том числе и павильон Латвии.