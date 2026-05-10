Дети думали, что мать сбежала: спустя 20 лет раскрыта тайна женщины, найденной в бочке
Двадцать лет дети верили, что мать просто бросила их. Лишь современные ДНК-технологии помогли раскрыть жуткую тайну женщины, чье тело нашли спрятанным в бочке во Франции.

В январе 2005 года на северо-востоке Франции были обнаружены останки женщины, спрятанные в бочке. Поскольку тогда не удалось установить личность жертвы, единственной зацепкой для следователей были ее зубы. В материалах дела этот момент упоминался как «женщина с дорогой зубной коронкой из Ричмонда».

На протяжении 20 лет это дело так и оставалось нераскрытым. Переломный момент произошел совсем недавно, когда судебные эксперты возобновили расследование и использовали современный метод: ДНК жертвы загрузили в публичные базы генетических данных. Этот шаг в итоге привел следователей к родственникам погибшей женщины.

Выяснилось, что найденной в бочке убитой была мать четверых детей Хакиема Букеруи, о пропаже которой семья ранее сообщала в полицию. Дети, которые к этому времени уже выросли, двадцать лет жили в уверенности, что мать просто сбежала и навсегда их бросила. «Теперь у нас есть объяснение: ваша мать мертва. Ее нашли в бочке, и ваш отец, похоже, связан с этим убийством», — рассказал адвокат Александр Бутье.

В ходе расследования подозрения пали на мужа погибшей. Мужчина был задержан в июне 2025 года, однако спустя три месяца освобожден под судебный надзор. Причиной освобождения стал преклонный возраст и ухудшившееся состояние здоровья.

Этот случай стал еще одной победой международной кампании Интерпола «Опознай меня». Это уже пятая жертва, которой благодаря этой инициативе удалось вернуть имя, пишет Postimees.ee.

