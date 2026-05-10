Дети думали, что мать сбежала: спустя 20 лет раскрыта тайна женщины, найденной в бочке

Выяснилось, что найденной в бочке убитой была мать четверых детей Хакиема Букеруи, о пропаже которой семья ранее сообщала в полицию. Дети, которые к этому времени уже выросли, двадцать лет жили в уверенности, что мать просто сбежала и навсегда их бросила. «Теперь у нас есть объяснение: ваша мать мертва. Ее нашли в бочке, и ваш отец, похоже, связан с этим убийством», — рассказал адвокат Александр Бутье.