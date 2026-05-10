В Риге пройдет большой "День без глютена" с дегустациями и подарками
Сегодня на Агенскалнском рынке Риги пройдет большой бесплатный праздник для людей с целиакией и всех, кто интересуется здоровым питанием — с дегустациями, мастер-классами и безглютеновыми призами.
В воскресенье на Агенскалнском рынке с 10:00 до 17:00 пройдет мероприятие «День без глютена в Риге». Мероприятие проходит в рамках месяца осведомленности о целиакии, когда общества по всему миру организуют различные активности.
Посетители рынка в этот день смогут продегустировать и приобрести безглютеновые продукты, получить достоверную информацию, обменяться опытом с другими, а также принять участие в лекции, мастер-классах и других мероприятиях.
В зоне «Теплица» будет размещен стенд общества «Жизнь без глютена», а по вопросам здорового питания будут консультировать участники научного кружка студентов нутрициологии Рижского университета имени Страдиня.
Участники мероприятия смогут принять участие в лотерее и выиграть безглютеновые призы.
Все мероприятия бесплатны. Для участия в отдельных активностях необходима предварительная регистрация на сайте общества.
Проект софинансируется в рамках программы общественной интеграции города Риги.