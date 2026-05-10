В Латвии
Сегодня 09:11
До +14 градусов и слабый ветер: чего ждать от воскресной погоды в Латвии
Воскресенье в Латвии пройдет спокойно и без резких погодных сюрпризов: небо в основном останется облачным, но дождь затронет лишь отдельные восточные районы.
Днем небо также будет облачным, однако небольшой дождь ожидается лишь временами в восточных районах страны. Ветер будет слабым, температура воздуха повысится до +9…+14 градусов, местами в восточных районах будет прохладнее — до +8 градусов.
В Риге небо будет частично облачным, однако осадков эти облака не принесут. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +10…+12 градусов.