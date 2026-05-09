ФОТО: на Эспланаде выстроились огромные очереди на бесплатную проверку родинок

Очередь на бесплатную проверку родинок в Риге
На Эспланаде в субботу выстроились длинные очереди — сотни людей пришли на бесплатную проверку родинок и кожных образований в рамках кампании «Sargi savu ādu!» («Береги свою кожу!»), организованной Veselības centrs 4 (VC4).
Осмотр проводится без предварительной записи — в порядке живой очереди. Жителей принимают в специальных белых палатках, установленных на Эспланаде. В очереди семьи с детьми, молодежь, пожилые люди. Некоторые ожидали своей очереди с книгами, другие — проверяли телефоны или просто терпеливо ждали несколько часов ради возможности попасть к дерматологу бесплатно.
В VC4 сообщили, что в день открытия кампании обследование планировалось провести примерно для 400 человек. Проверки проходят с 11:30 до 18:00.
Главная цель акции заключалается в том, чтобы напомнить жителям о рисках рака кожи и важности регулярного контроля родинок. В центре отметили, что в Латвии риск развития кожных опухолей остается высоким — в том числе из-за большого числа людей со светлым фототипом кожи, чувствительным к ультрафиолету. Дополнительными факторами риска являются солнечные ожоги, длительное пребывание на солнце без защиты и посещение соляриев.
Методический руководитель филиала Dermatoloģijas klīnika Юлия Дексне подчеркнула, что человек самостоятельно не может точно определить, является ли образование на коже доброкачественным или злокачественным. Именно поэтому такие скрининги имеют большое значение: во время проверок нередко удается обнаружить меланому на ранней стадии, когда лечение еще возможно начать быстро и избежать тяжелых последствий.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году в Латвии впервые были зарегистрированы 275 случаев меланомы кожи, 1629 других злокачественных опухолей кожи и 1107 базалиом. В том же году от рака кожи умерли 103 человека.
В VC4 отметили, что смертность постепенно снижается, однако число новых случаев заболевания по-прежнему остается высоким. В прошлом году во время аналогичной акции врачи бесплатно обследовали 323 человека и выявили три меланомы, 14 базальноклеточных карцином и другие опасные изменения кожи.