Воскресенье в Латвии пройдет без тепла: ночью похолодает до нуля
После дождливой ночи погода в Латвии останется прохладной и облачной. В отдельных районах ожидаются осадки, а местами на западе страны синоптики предупреждают даже о заморозках у поверхности травы.

Ночь будет облачной, небо прояснится только на западе Курземе. В центральных и восточных районах еще временами ожидается дождь, однако в течение ночи его интенсивность уменьшится.

Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а местами в западных районах, где небо прояснится, будет еще на один-два градуса холоднее. Там у поверхности травы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса.

В Риге ночью также будет облачно, в первой половине ночи возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер, температура воздуха понизится до +8…+9 градусов.

Днем небо тоже будет облачным, однако небольшой дождь ожидается лишь временами в восточных районах страны. Ветер будет слабым, температура воздуха повысится до +9…+14 градусов, местами на востоке будет прохладнее — до +8 градусов.

В Риге днем небо будет частично облачным, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +10…+12 градусов.

