Для Рижской муниципальной полиции закупят термобелье, утепленные шапки, носки, галстуки и не только

Рижская муниципальная полиция закупит форму более чем на 250 000 евро.
Рижская муниципальная полиция планирует закупить форму более чем на 250 000 евро, следует из информации, опубликованной в системе электронных закупок.
Конкурс на закупку форменной одежды объявило Управление закупок Центральной администрации самоуправления. Предложения можно подать до 9 июня.
Закупка разделена на 19 частей. Планируется приобрести разные элементы формы: летние брюки, специальные всесезонные и утепленные костюмы, бейсболки со светоотражающими элементами, белые и черные рубашки, футболки, зимние ботинки, светоотражающие жилеты.
Также планируется купить женское и мужское термобелье, ремни, утепленные шапки, перчатки, носки, галстуки и куртки.
Больше всего средств в этой закупке предусмотрено на поставку специальных всесезонных и утепленных костюмов. Планируется приобрести 91 костюм, потратив на это 69 000 евро.